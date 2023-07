Wandelaar doodt beer in Slovakije

Vandaag start tweede fase in zoektocht naar Émile (2): “Criminele piste wordt niet uitgeslo­ten”

Onderzoekers starten vandaag met het analyseren van de gegevens die de voorbije dagen werden verzameld tijdens de zoekacties naar de kleine Émile (2) in het Franse dorp Le Vernet. Daarbij wordt “geen enkele theorie uitgesloten”, aldus de procureur. Ook de criminele piste wordt nu onderzocht. De jongen verdween afgelopen zaterdag nadat hij even aan de aandacht van zijn grootouders was ontsnapt. Sinds gisterenavond zijn de zoekacties “definitief” gestaakt.