Wandelaar die mogelijk meer weet over lot van vermiste Céline Cremer meldt zich bij Australische politie

De wandelaar die de Australische politie graag wilde spreken in de zaak rond Céline Cremer heeft zich gemeld. Mogelijk kan hij cruciale info aanleveren over de uren vlak voor ze verdween. Onze landgenote werd vorige maandag als vermist opgegeven, maar het laatste contact dateert wel al van twee weken geleden. Haar witte Honda werd teruggevonden op de parking van de Philosopher-watervallen, aan de westkust van de staat Tasmanië.

Cremer werd voor het laatst gezien op 17 juni in Waratah, een stadje op zo’n tien kilometer van de watervallen. De politie ging er tot nu toe van uit dat ze de toeristische attractie in het regenwoud drie dagen later bezocht. Nu wordt echter rekening gehouden met de mogelijkheid dat onze landgenote daar toch eerder opdook.

“In dat verband willen we graag spreken met een wandelaar die op zondag 18 juni rond 14.30 uur aan de Philosopher Falls was”, klonk het in een mededeling. “Die persoon hoeft zich geen zorgen te maken. We vragen hem wel om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Hij kan ons helpen om de laatste acties vlak voor haar verdwijning in kaart te brengen.”

Beelden gedeeld door de Tasmaanse politie tonen hoe dichtbegroeid het zoekgebied aan de waterval is.

Uitkijkplatform

Tot en met donderdag focuste de zoekactie zich vooral op het wandelpad dat naar de waterval leidt. Die makkelijke tocht duurt normaal gesproken zo’n drie kwartier.

Gisteren verschoof de aandacht meer naar de waterval zelf. Zoek -en reddingspersoneel zal van het uitkijkplatform afdalen om goed in het omringende, dichtbegroeide bosgebied daaronder te zoeken.

De witte Honda van Céline werd teruggevonden op de parking van de Philosopher Falls.

Speld in hooiberg

Het is echter zoeken naar een speld in een hooiberg, zo valt op te maken uit beelden die de politie deelt van het zoekgebied. Intussen bemoeilijken de temperaturen onder nul, de sneeuwval en de neerslag ook de opdracht van de speurders. Politie liet eerder deze week al optekenen dat de weersomstandigheden in de wildernis “niet te overleven zijn”.

De Belgische was bij vertrek slechts voorzien op een lichte dagtocht. De politie vermoedt dat Céline onderweg ergens verdwaald is of misschien uitgegleden en gevallen is.

Uit socialemediaposts van Céline blijkt dat ze al sinds juni 2022 rondreist in Australië. “Ik ben verliefd geworden op dit prachtige eiland”, schreef ze in februari onder een foto van Tasmanië. Haar Honda was uitgerust “om op rustieke manier te leven”. Cremer woonde en werkte toen aan de oostkust van het eiland, in een afgelegen gebied dat grenst aan een nationaal park met verschillende stranden.

Celine Cremer