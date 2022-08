Wandelaar (33) sterft door bliksem tijdens bergwandeling in Slovakije

Walrus Freya afmaken was “te drastische beslissing”, vindt Nederland­se bioloog

Walrus Freya, die al een tijdlang rondhing in Noorwegen, is gisteren afgemaakt. Volgens Noorse dierenartsen omdat het dier de stress van de vele aandacht van toeristen niet meer aankon. Niet de beste oplossing, vindt een Nederlandse bioloog die het dier een tijdlang van dichtbij heeft gevolgd tijdens haar doortocht in de Nederlandse Waddenzee. “Het ging nog best goed met Freya", vindt hij.

