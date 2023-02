Walvis die vastzat in Franse riviermonding met succes bevrijd

De walvis die sinds gisteren vastzat in een riviermonding in Bretagne is met succes bevrijd. Dat laten verschillende getuigen van de reddingsactie weten.

“Ze is erdoor! We hebben ze zien wegzwemmen, dat was schitterend!”, klinkt het enthousiast. “Ik heb geen woorden om dit te beschrijven, dit maken we maar één keer in een leven mee”, stelt Grégory Perissel. Hij was met zijn kinderen naar de riviermonding afgezakt.

Het dier van een kleine tien meter was gisteren vastgeraakt in een riviermonding van de Rance, nabij een getijdencentrale in Saint-Malo. De bultrug slaagde er niet in op eigen krachten terug te keren naar de zee. Meerdere natuurorganisaties, de maritieme rijkswacht en wetenschappers hadden zich deze ochtend verzameld om het dier te bevrijden. Het is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de getijdencentrale in 1966 dat een walvisachtige er vast kwam te zitten.

Toertjes van tiental kilometer

De walvis was sinds gisterenmiddag toertjes van een tiental kilometer aan het zwemmen tussen de getijdencentrale en het dorpje Plouër-sur-Rance. Aangezien er geen aanwijzingen waren dat het dier in slechte gezondheid verkeerde, werd onmiddellijk gepoogd om hem weer naar de zee te leiden. Dat was niet eenvoudig aangezien er een aanzienlijk hoogteverschil was in het water tussen de centrale en de zee. Door alle kleppen van de centrale gelijktijdig open te zetten, was er bij hoogwater voldoende water voor het dier om weer naar de zee te geraken.

“Alles vlot verlopen”

“Alles is vlot verlopen”, zegt Thierry Buanic. Hij hielp als voorzitter van natuurorganisatie Al Lark de walvis mee bevrijden. Volgens de man is het zeer uitzonderlijk dat dieren met die omvang levend terug naar zee geraken nadat ze zich vast gezwommen hebben in een rivier.

Op 10 augustus was een beluga van 800 kilogram vastgeraakt in de Seine. Na een week moest de dierenarts de moeilijke beslissing nemen om de walvis te laten inslapen.