Walmart-schutter liet briefje achter voor hij zes collega’s doodschoot: “Ik werd lastiggevallen door idioten”

De man die dinsdag zes collega’s doodschoot in een Walmart in Chesapeake, Virginia, en vervolgens zelfmoord pleegde, liet een briefje achter op zijn gsm waarin hij zijn boosheid uitdrukte tegenover zijn medewerkers, die hem naar zijn mening hadden bespot en verraden.

De autoriteiten van Chesapeake gaven het briefje vrijdag vrij tijdens een update over het onderzoek naar de motieven van verdachte Andre Bing (31), die tijdens een shiftpauze het vuur opende op zijn collega’s in de kantine.

Gewapend met een pistool schoot Bing zes aanwezigen dood, terwijl hij anderen spaarde. Twee andere mensen verblijven nog in het ziekenhuis. Eén van hen verkeert nog steeds in kritieke toestand, de andere persoon is aan de beterhand. Volgens de politie ging het mogelijk om een gerichte aanval.

Huiszoeking

Tijdens een huiszoeking bij Bing troffen de speurders munitie en een aankoopbewijs van het pistool aan. ‘Het wapen was op de ochtend van 22 november legaal gekocht in een lokale winkel. Hij had geen strafblad”, liet de stad Chesapeake vrijdag weten.

Volledig scherm Andre Bing doodde zes collega's en pleegde dan zelfmoord. © AP

In zijn briefje verwees Bing naar een niet nader toegelichte fout die hij op het werk had gemaakt, en waarvoor hij naar eigen mening bespot werd door zijn collega’s. “Ik werd lastiggevallen door idioten met een lage intelligentie en een gebrek aan wijsheid”, stelde hij. Hij dacht dat zijn telefoon gehackt was en dat “gaf hem het ergste gevoel dat je je kunt voorstellen”.

“De medewerkers gaven me kwaadaardige, verwrongen grijnzen, spotten met me en vierden de laatste dag mijn nederlaag”, schreef hij. “Daarom ondergaan ze hetzelfde lot als ik.” In de tekst, die hij de titel “doodsbriefje” gaf, zei Bing ook dat hij van plan was om één persoon - wiens naam door de stad werd geredigeerd - te sparen, omdat ze een bijzondere plaats in zijn hart had verdiend. Hij verwees daarbij naar het overlijden van zijn eigen moeder als gevolg van kanker.

“Sorry iedereen, maar ik heb dit niet gepland. De dingen gebeurden gewoon alsof ik door Satan geleid werd”, aldus Bing in het briefje. “Mijn enige wens zou zijn dat ik opnieuw vanaf nul kon beginnen en dat mijn ouders meer aandacht zouden besteed hebben aan mijn sociale tekortkomingen.”

Al 12 jaar bij Walmart

Walmart laat in een reactie weten dat Bing al sinds 2010 voor het bedrijf werkte en benadrukt dat er geen vergoelijking is voor de misdaad. “Er is niets dat het nemen van onschuldige levens kan rechtvaardigen. We blijven ons concentreren op de families die rouwen en op de steun van onze medewerkers tijdens deze moeilijke tijd.”

In de Verenigde Staten vinden gemiddeld twee massaschietpartijen per dag plaats, gedefinieerd als incidenten waarbij vier of meer mensen gedood worden, meldt de Amerikaanse organisatie Gun Violence Archive die alle gevallen van wapengeweld in het land catalogeert.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.