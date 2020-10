Walmart haalt wapens uit de schappen in aanloop naar verkiezingen VS

Van regionale barometers tot complete lockdown: zo pakken ons omringende landen tweede coronagolf aan

29 oktober Bij ons klinkt de roep om een échte lockdown steeds luider, in sommige van onze buur- en omringende landen is het al een feit. Frankrijk doet alles op slot, Duitsland gaat straks naar een ‘lockdown light’ en Engeland en Spanje werken met regionale barometers. Ook in Italië en Nederland gelden strikte maatregelen. Maar wat houden die regels in elk land nu juist in? Een overzicht.