‘Wall Street Journal’-journalist in Rusland gearresteerd “op verdenking van spionage”

Adidas trekt merkrech­ten­klacht tegen Black Lives Matter in na discussie over strepen

De bekende Duitse sportkledingfabrikant Adidas trekt een klacht bij het Amerikaanse patentbureau tegen de activistische beweging Black Lives Matter in. Die klacht ging over een handelsmerk, dat wordt gekenmerkt door drie aan elkaar parallel lopende strepen, en op kleding van Black Lives Matter te zien is. Adidas was van oordeel dat dit voor verwarring kon zorgen: het sportmerk verwerkt de strepen namelijk op dezelfde manier in zijn eigen producten, zoals in badslippers en t-shirts. Een reden voor het nu intrekken van de klacht, geeft Adidas niet.