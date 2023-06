Wall Street Journal: “China gaat Amerikanen afluisteren vanuit Cuba”

Rusland eist heropening van opgeblazen ammoniak­lei­ding in Oekraïne: “Dit maakt verlenging van de graandeal heel moeilijk”

Rusland wil dat een lange pijpleiding waarmee het land via de Oekraïense haven Odessa heel veel ammoniak exporteerde, opnieuw gaat functioneren. Het is één van dé eisen die het Kremlin steeds stelt voor het verlengen van de zogenaamde ‘graandeal’. Gisteren raakte bekend dat de bewuste ammoniakpijplijn - de langste ter wereld - werd opgeblazen, ergens in de streek van Charkov. Rusland en Oekraïne wijzen met de vinger naar elkaar.