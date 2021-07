Wales heft covidbeperkingen op maar handhaaft mondmasker

Eigenaar Ever Given verwacht mogelijk duizenden schade­claims

13 juli De Japanse eigenaar van blokkeerschip Ever Given rekent erop met honderden of duizenden schadeclaims te maken te krijgen. Dat blijkt uit een zaak in Londen waarmee Shoei Kisen Kaisha en het Taiwanese Evergreen, dat een langjarige deal heeft voor het gebruik van het schip, dergelijke claims twee maanden op willen houden. Eerder slaagden de bedrijven er al in om claims beperkt te krijgen tot 84 miljoen pond, omgerekend zo'n 98,5 miljoen euro.