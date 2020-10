Wales gaat twee weken in lockdown: iedereen die geen essentiële job heeft, moet thuisblijven

Wales gaat twee weken in lockdown. Dat heeft premier Mark Drakeford maandag aangekondigd, in de hoop op die manier de snel versnellende tweede golf van de Covid-19-uitbraak in Wales halt toe te roepen. De lockdown gaat vrijdag om 18 uur lokale tijd (19 uur bij ons) in, iedereen die geen essentiële job uitoefent moet thuisblijven. Het gaat om de zwaarste beperkingen in het Verenigd Koninkrijk.