Wagnerkanaal belooft nog meer gewelddadige executies: “Beschuldigd worden van brutaliteiten in oorlog is als krijgen van snelheidsboete in autorace”

Het kanaal herhaalt ook wat het in november vorig jaar zei, toen al eens twee video's opdoken van executies door de huurlingen van de Wagnergroep: “Beschuldigd worden van brutaliteiten in een oorlog is als het krijgen van een boete voor te hard rijden in een autorace.”

Speciale regels

Volgens GREY ZONE is oorlog een speciale situatie, met speciale regels. “Oorlog is geen spel. Oorlog is oorlog. Oorlog is wanneer je eropuit trekt om mensen te doden die andere mensen doden. In een oorlog worden hoofden, oren en andere lichaamsdelen afgesneden. In een oorlog schieten ze in de rug. In een oorlog vallen burgerslachtoffers. Het is niet goed, maar dat is nu eenmaal de kost van de oorlog.”