Wagnerbaas roept en tiert in geluidsopname omdat hij geen munitie krijgt van Moskou: "Jullie kinderen gaan op vakantie naar Dubai terwijl Russische soldaten sterven in loopgraven”

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin raakt steeds gefrustreerder omdat zijn huurlingen door hun munitie heen zitten en Moskou niet over de brug komt met een nieuwe voorraad. “Er ís munitie. Ik weet zelfs waar die ligt en ken de nummers van de kratten. Maar ondanks mijn connecties krijg ik ze niet”, fulmineert hij in een geluidsopname. “Jullie eten zonder gêne op gouden borden en laten jullie kinderen op vakantie gaan naar Dubai, terwijl Russische soldaten sterven in loopgraven.”

De opname werd gisteren online gezet op een Telegramkanaal dat gelinkt wordt aan de Wagnergroep. In een monoloog van bijna zeven minuten roept en tiert Prigozjin dat hij zich in de kou gezet voelt door Moskou.

“Alle vragen die ik stelde over munitie, zijn onbeantwoord gebleven”, aldus de leider van de Wagnergroep. “Nochtans ís er munitie. De wapenindustrie heeft voldoende geproduceerd. Ze geeft wat het land nodig heeft en er is zelfs over. Ze heeft een volume geproduceerd dat nergens ter wereld de afgelopen 80 jaar is vervaardigd.”

Overschot

Prigozjin zegt zelfs te weten waar het overschot aan munitie zich bevindt. “Ik ken zelfs de nummers van de kratten", gaat hij verder. “Maar ik slaag er niet in het probleem op te lossen, ondanks mijn connecties en contacten. Niemand begrijpt waar de limitering vandaan komt. Iedereen zegt dat ik me moet verontschuldigen en moet gehoorzamen en dat mijn krijgers dan munitie zullen krijgen. Maar tegenover wie moet ik me verontschuldigen? Wie moet ik gehoorzamen?”

Volledig scherm Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. © AFP

Volgens Prigozjin sterven momenteel dubbel zo veel Wagnerhuurlingen aan het front. “Onze mannen sterven in de loopgraven en kunnen de vijand niet tegenhouden. Ze verliezen armen en benen. Hun familie verliest een geliefde. We leggen hen in een zinken kist en brengen hen naar een begraafplaats.”

KIJK. Huurlingen Wagnergroep smeken Kremlin om meer wapens

“Hebben jullie dan geen schaamte genoeg om te stoppen met zeuren en complotteren”, zegt hij. “Zelfs toen de industrie nog kraakte in haar voegen, hadden we genoeg munitie. Wie ons hindert terwijl we proberen om de oorlog te winnen, werkt voor de vijand. Russen sterven maar geven zich niet over. En Russen sterven momenteel, maar niet voor hun moederland. De helft van hen sterft omdat hooggeplaatste militairen hun kont niet opheffen en beseffen dat dit geen grillen zijn. Er zijn geen grillen als het land in gevaar is.”

Sneer

Hij eindigt met een forse sneer naar het ministerie van Defensie. “Jullie eten zonder gêne op gouden borden en laten jullie kinderen op vakantie gaan naar Dubai, terwijl Russische soldaten sterven in loopgraven. Geef ons gewoon munitie. Er is meer dan voldoende in jullie magazijnen.”

De ster van Prigozjin rees vorig jaar snel toen hij met zijn privéleger naar Oekraïne trok om er te gaan vechten. Maar door de constante kritiek die hij spuide richting Kremlin en de legerleiding en na de bloedige slag om Soledar - waar hij duizenden manschappen verloor - leek hij in ongenade te vallen.

Afgelopen weekend deden zijn manschappen ook al een aantal oproepen om meer munitie. Ze toonden zelfs een zaal vol lijken van Wagnersoldaten om hun vraag kracht bij te zetten.

