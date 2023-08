Wagnerbaas Prigozjin wellicht overleden bij vliegtuigcrash ten noorden van Moskou: alles wat we tot nu weten

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is woensdag vermoedelijk om het leven gekomen bij een crash van een privévliegtuig ten noorden van de Russische hoofdstad Moskou. Lees hier alles wat we tot nu toe weten over de vermoedelijke dood van de man die exact twee maanden geleden nog zijn troepen richting Moskou stuurde en daarmee de Russische president Poetin tegen zich in het harnas joeg.

KIJK. Beelden tonen crash van privéjet Prigozjin in Rusland

Wat we nu weten: - Het privévliegtuig van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is woensdagavond neergestort ten noorden van Moskou. De tien inzittenden, waaronder Prigozjin, zijn omgekomen. Dat melden Russische media. - De Russische autoriteiten hebben tot nu toe enkel bevestigd dat Prigozjin aan boord van het neergestorte vliegtuig was, en dus niet dat hij zou zijn overleden. - Het Telegramkanaal gelinkt aan de Wagnergroep meldt wél het overlijden van Prigozjin en stelt dat ook Wagnercommandant Dmitri Oetkin zou zijn omgekomen bij de crash. - Op de plaats van de crash zouden alle tien lichamen zijn geborgen. De zoekactie is daarmee voltooid. Dat meldt het Russische staatspersbureau. - Op beelden zijn gaten te zien in het neergestorte vliegtuig. Deze zouden mogelijk afkomstig zijn van Russisch afweergeschut.

Wat is er met het neergestorte privévliegtuig gebeurd?

Russische luchtvaartfunctionarissen hebben bevestigd dat de Embraer Legacy, waar Prigozjin volgens de passagierslijst in zat, bezig was aan een vlucht van Moskou naar Sint-Petersburg toen het toestel woensdagavond neerstortte in Koezjenkino in de regio Tver, zo’n honderd kilometer ten noorden van Moskou. De privéjet, die op naam van een van Prigozjins bedrijven staat, had op het moment van de crash zeven passagiers en drie bemanningsleden aan boord, onder wie naast Prigozjin ook medeoprichter van de Wagner Groep Dmitri Oetkin. Alle tien inzittenden zijn bij de crash om het leven gekomen.

Het Russische persbureau Interfax meldt dat alle lichamen geborgen zijn. Een ander Russische persbureau, Tass, meldt dat het vliegtuig in brand vloog toen het de grond raakte nadat het toestel minder dan een half uur in de lucht was geweest. Een tweede privévliegtuig van Prigozjin is woensdag wel veilig geland in de regio Moskou.

Het aan Wagner gelinkte Telegramkanaal ‘Gray Zone’, dat het overlijden van Prigozjin en Wagnercommandant Dmitri Oetkin meldde, stelt echter - zonder daarvoor bewijs te leveren - dat het vliegtuig zou zijn neergeschoten door het Russische leger. De Nederlandse adviseur voor Buitenlandse Zaken en Defensiebeleid Isa Yusibov toont op nieuwe beelden van het gecrashte vliegtuig echt wel aan dat er gaten in het neergestorte vliegtuig zitten, die er volgens hem op wijzen “dat het vliegtuig door luchtafweer is neergeschoten”.

Wat weten we over Prigozjin zelf?

Prigozjin was een bondgenoot van de Russische president Poetin en zijn huurlingenleger Wagner heeft na de Russische invasie in februari 2022 een belangrijke rol gespeeld in Oekraïne. Prigozjins relatie met Poetin raakte echter verzuurd nadat hij na maanden van openlijke kritiek op de Russische legerleiding zijn Wagnertroepen eind juni richting Moskou liet oprukken. Die opstand liep door een deal met Poetin (die hem in een eerste reactie op de opstand een verrader noemde, red.) uiteindelijk met een sisser af, maar sindsdien bleef Prigozjin - die Rusland moest verlaten - onder de radar. Na enkele weken van speculatie over zijn ‘whereabouts’ liet de Wagnerbaas eerder deze week van zich horen door voor het eerst sinds de opstand in juni een video te publiceren, die suggereerde dat hij in Afrika was.

De Russische luchtvaartautoriteit Rossaviatsia heeft woensdagavond bevestigd dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin aan boord was van het vliegtuig dat eerder op de dag in de buurt van Moskou is neergestort. De Russische autoriteiten hebben tot nu toe echter nog niet officieel bevestigd dat Prigozjin om het leven is gekomen, enkel dat hij aan boord van het verongelukte vliegtuig was. Het aan Wagner gelieerde Telegramkanaal ‘Gray Zone’ bevestigde zijn dood woensdagavond wel al.

Wat hebben de autoriteiten nog meer gezegd?

Volgens het Russische onderzoekscommissie is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash op grond van artikel 263 van het Russische wetboek van strafrecht, dat de verkeersveiligheid en de werking van het luchtverkeer regelt.

De hulpdiensten hebben intussen hun onderzoek op de locatie afgerond. De gouverneur van de regio Tver, Igor Roedenja, heeft naar verluidt de leiding over het onderzoek overgenomen.

