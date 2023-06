Wagnerbaas poseert met “wapenhandelaar des doods” Viktor Bout: “Hij kan Rusland sterker maken”

Opnieuw vallen orka’s jacht aan en gaan zelfs aan de haal met roer: beelden tonen de gewelddadi­ge walvissen

Voor de kust van Gibraltar hebben orka’s opnieuw boten aangevallen om ze vervolgens te beschadigen. Op beelden is te zien hoe de walvissen beide roeren van de boot afscheuren. Daarna zwemmen ze weg met hun buit. Het is niet de eerste keer dat orka’s er boten aanvallen. Eind mei moest ook de zeilboot van April Boyes eraan geloven. Ze hebben het daarbij telkens gemunt op het roer van de boot. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de orka’s de boten blijven aanvallen.