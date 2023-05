Wagnerbaas lijkt Poetin frontaal aan te vallen in nieuw interview: “Als je een oorlog begint, heb dan alsjeblieft karakter, wilskracht en stalen ballen”

Prigozjin deed zijn uitspraak nadat hem gevraagd werd wat hij ervan vond dat de Russische staatsmedia zijn huurlingenleger doodzwegen. Hij antwoordde dat “de Russische bureaucraten” maar “één tot drie maanden” zouden profiteren van dergelijke censuur en “dat het Russische volk daarna tegenwind zal geven en hen zal beginnen te haten", zo stelt de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW).

Liegen

Daarmee lijkt hij volgens ISW uit te halen naar Poetin, “door te impliceren dat die door écht iets te bereiken niet meer zou hoeven te liegen over de constructie van nieuwe gebouwen, metrostations en bruggen in een poging om een goede beurt te maken”. Russische staatsmedia stellen Poetin altijd voor als een leider die minutieus betrokken is bij kleine infrastructuurprojecten en het leven van de gewone Russen.

Ook het ministerie van Defensie - met wie Prigozjin in een machtsstrijd verwikkeld is - krijgt een veeg uit de pan. Hij beschuldigt het ministerie ervan dat het de Wagnergroep met opzet gesaboteerd heeft zodat de huurlingen er niet in zouden slagen om Bachmoet in te nemen tegen de ‘Dag van de Overwinning’ op 9 mei. Dat is een heel belangrijke feestdag in Rusland, die gevierd wordt met een militaire parade over het Rode Plein.