Wagnerbaas huurt zeker 8 hotels af aan Zwarte Zee voor gewonde huurlingen: amper dokters te bespeuren, wel drugs, alcohol en vechtpartijen

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zou minstens acht hotels afhuren aan de Zwarte Zee en gebruiken als revalidatiecentra voor gewonde huurlingen. Van dokters of behandelingen is echter nauwelijks sprake. De ex-gedetineerden geven zich in de plaats over aan drugs, alcohol en vechtpartijen.

Het is het uit Rusland gebannen nieuwskanaal ‘Radio Free Europe/Radio Liberty’ dat de ontdekking deed. De hotels bevinden zich in de kraj Krasnodar, een regio in het zuidwesten van Rusland, die via de Krimbrug met Oekraïne verbonden is. Door het milde Middellandse Zeeklimaat is het gebied erg populair bij toeristen.

Voormalige Russische gedetineerden die zich voor zes maanden lieten inlijven bij Wagner in ruil voor het kwijtschelden van hun straf, mogen naar huis als ze erin slagen om hun diensttijd aan het front in Oekraïne te overleven. Veel zijn het er niet. Geschat wordt dat amper een derde het kan navertellen.

Zwaargewonden

De zwaargewonden worden eerst opgelapt in de Donbas in het zuidoosten van Oekraïne en mogen dan verder herstellen in enkele resorts aan de Zwarte Zee. In de ziekenhuizen van het Russische ministerie van Defensie mogen ze immers niet binnen. Zeker acht hotels zouden volledig afgehuurd zijn door Wagner voor het hele zomerseizoen. Het gaat onder meer om het Yason-hotel in de badplaats Anapa.

Dat hotel ligt op vijfhonderd meter van het strand en biedt naar eigen zeggen “onovertroffen vakanties” aan. Het hotel omschrijft zichzelf als “een uniek pension in een interessante bouwstijl, ontworpen voor een klein aantal gasten”. Daardoor “voelen gasten zich altijd op hun gemak, zoals thuis”. Het prijst zichzelf ook om zijn “prachtig uitzicht, comfortabele bedden, airconditioning, Europese (!) keuken en wellnessfaciliteiten”.

Familieleden van de gewonde huurlingen doen hun beklag op Telegram dat de ex-gevangenen geen medische hulp krijgen in de hotels. Waar de gewonden wél zonder problemen aan raken, zijn alcohol en drugs, wat volgens heel wat van de berichten op sociale media vaak uitmondt in dronken vechtpartijen.

“Mijn man raakte verblind door een explosie en zijn ogen zaten vol granaatscherven", getuigt een vrouw. “Hij heeft twee maanden in het ziekenhuis gelegen in Loehansk en mocht daarna naar Anapa. Daar verbleef hij drie maanden, terwijl zijn ogen ontstaken. In het Calypso-hotel waren geen dokters, geen medisch personeel en geen medicijnen. Ze geven niets om onze jongens.”

De voormalige gedetineerden zelf lijken dat niet allemaal even erg te vinden. Dat blijkt uit foto’s die ze onder meer postten vanuit het Calypso- en het Atlantida-hotel. Zo poseert iemand in zijn kamer met een Wagnerpet op zijn hoofd en maakt iemand anders een selfie in bed met een fles Martini op zijn nachtkastje.

Er lijkt ook voor hen echter een keerzijde te zijn aan hun verblijf. Ze moeten immers veel langer wachten op de gratiedocumenten dan ex-gedetineerden die onmiddellijk van het front naar huis gaan en hun loon gaat ook fors achteruit eenmaal ze aan hun “revalidatie” beginnen.

Geld

Opmerkelijk: verscheidene van de betrokken hotels krijgen ook geld van de overheid, bijvoorbeeld via subsidies en contracten om overheidspersoneel te slapen te leggen dat in de zomer wordt ingezet in het vakantieoord. Voor tien van die contracten kreeg het Calypso-hotel in de periode 2020-2022 zo’n half miljoen euro.

