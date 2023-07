Wagnerbaas duikt na week stilte plots weer op, maar geeft niet prijs waar hij zich bevindt: “Hij klinkt verslagen”

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft opnieuw van zich laten horen. Een week lang bleef het doodstil op het Telegramkanaal van zijn bedrijf Konkord, waar hij kort voor zijn rebellie het ene bericht na het andere postte. Maar nu is er - via een ander Telegramkanaal - voor het eerst weer een audioclip gedeeld waarin hij aan het woord is. Daarin klinkt hij “verslagen”, volgens analisten.

Het Telegramkanaal waarin zijn nieuwe spraakbericht gepost werd, is ‘Grey Zone’. Dat sympathiseert met de Wagnergroep en postte net na het afbreken van de optocht naar Moskou een illustratie van Prigozjin die liet uitschijnen dat de baas van de Wagnergroep nog iets van plan was.

Sindsdien was het echter stil. Tot nu. In de nieuwe audioclip van 41 seconden vraagt Prigozjin steun. “We hebben jullie steun vandaag meer dan ooit nodig. Bedankt daarvoor”, kan je hem horen zeggen. “Ik wil dat jullie begrijpen dat onze ‘Mars van Gerechtigheid’ bedoeld was om verraders te bestrijden en onze samenleving te mobiliseren. En ik denk dat we daar veel van hebben bereikt.”

Toekomst

Hij blikt ook vooruit naar de toekomst. “Ik ben er zeker van dat jullie in de nabije toekomst onze volgende overwinningen aan het front zullen zien. Bedankt jongens!”

Het is niet duidelijk wanneer de clip precies is opgenomen. De Wagnerbaas rept ook met geen woord over waar hij zich nu bevindt, iets wat nog altijd onduidelijk is.

Prigozjin speelde de afgelopen maanden een belangrijke rol in het Russische offensief in Oekraïne, met name in het beleg van de stad Bachmoet. Hij slaagde er na maanden van bloedige strijd in om de stad in te nemen, maar wel ten koste van het leven van tienduizenden van zijn huurlingen.

Vete

Zijn vete met de leiding van het reguliere Russische leger kwam op 24 juni tot een hoogtepunt. Toen trok hij met zijn strijders op naar Moskou, nadat hij naar eigen zeggen aangevallen was door het Russische leger. Het protest stopte al na een dag, waarna Prigozjin zich terugtrok en van het toneel verdween.

