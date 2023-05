Wagnerbaas dreigt toepen in Bachmoet op 10 mei terug te trekken: “Zonder munitie gedoemd om zinloos te sterven”

UPDATE KIJK. Oekraïne schiet eigen drone neer boven centrum Kiev na technische storing

De Oekraïense luchtmacht heeft een eigen drone boven Kiev neergehaald nadat het leger de controle over het onbemande vliegtuigje was kwijtgeraakt. Het kantoor van president Volodymyr Zelensky had eerder gemeld dat de hoofdstad was aangevallen door een “vijandige” drone die was neergehaald door de luchtafweer. Maar enkele uren later bleek dat het ging om een Oekraïense drone die volgens de luchtmacht waarschijnlijk kampte met een technisch probleem.