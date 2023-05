Wagnerbaas deelt beelden van dichttimmeren lijkkist Amerikaanse strijder

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft op zijn Telegramkanaal beelden gedeeld waarop te zien is hoe zijn huurlingen een lijkkist dichttimmeren en er een Amerikaanse vlag op leggen. Volgens Prigozjin bevat ze de stoffelijke resten van een Amerikaanse burger en zouden die worden teruggegeven aan de Verenigde Staten. Vermoedelijk gaat het om Nicholas Maimer , een voormalige Special Forces-soldaat van het Amerikaanse leger die omkwam in de Oekraïense stad Bachmoet.

“De Amerikaan werd gedood in de strijd”, vertelt de Wagnerbaas. De bewering van Prigozjin is onmogelijk te verifiëren, maar het lijkt hier om veteraan Nicholas Maimer te gaan. Die bevond zich in een gebouw in Bachmoet dat instortte nadat het bestookt werd door Russisch artillerievuur. Een andere Amerikaan die actief is in Oekraïne, bevestigde zijn overlijden deze maand aan nieuwszender CNN.

Eerder deelde Prigozjin in een propagandavideo beelden van de dode Amerikaan. Familie bevestigde dat het getoonde lichaam effectief Nicholas Maimer was. In de video was ook te zien hoe de Wagnerbaas door de papieren van het slachtoffer bladerde. Toen al beloofde hij dat hij het lichaam zou terugsturen naar de VS: “We zullen hem in een doodskist leggen en hem met respect bedekken met de Amerikaanse vlag, want hij stierf niet in zijn bed als opa, maar tijdens de oorlog en hoogstwaarschijnlijk stierf hij een waardige dood, toch?”

Turkse strijder

Samen met het lichaam van de Amerikaan zou ook het lichaam van een Turkse strijder worden teruggegeven. Er zou ook een groep Oekraïense strijders overgedragen worden, zo zegt Prigozjin in de nieuwe video.

Volgens experten zou de opname kaderen in een “internationale pr-campagne” van Prigozjin, om in de gunst te komen van een buitenlands publiek en te laten zien dat hij een geloofwaardig alternatief is voor Poetin.

Russisch economieprofessor Maxim Mironov van de IE University in Madrid zegt dat de Wagnerbaas zich probeert voor te stellen als “een normaal persoon, iemand die respect toont voor wie sneuvelt in de strijd, hun lichamen in kisten legt met een vlag erop en overdraagt aan hun thuisland. Hij wil laten zien dat je zaken kan doen met hem en dat hij de taak van leider aankan. Zonder geroep en getier.”

