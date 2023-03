Wagnerbaas beweert dat Oekraïne plannen heeft om Russische stad aan te vallen en daarna heel Oekraïne te bevrijden: zo zou het gebeuren

Is de strijd in het Kremlin gestreden? Wagner-baas wil huurlingen uit Oekraïne weghalen

Bachmoet

Daarna zal Oekraïne volgens Prigozjin proberen om de linie tussen de steden Svatove en Kreminna in Loehansk te doorbreken in de richting van de Russische stad Valoejki. Derde speerpunt is volgens hem Bachmoet.

“Vandaag heeft de vijand een groep van meer dan 80.000 strijders klaarstaan in de regio rond de stad”, gaat hij verder. “Terwijl de Oekraïners die linies verdedigen, kunnen ze de Wagnerstrijders in het oosten van de stad omsingelen. Doel is om een opening te maken van zo'n 30 tot 40 kilometer, waarlangs ze verder kunnen doordringen naar het oosten, in verschillende richtingen tegelijk. Onder meer naar Lysytsjansk en Sjevjerodonetsk, waarbij ze de Donbas in twee stukken zullen snijden.”