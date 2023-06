Wagner-sympathisanten insinueren dat Prigozjin nog iets van plan is

LIVE. VS wisten midden juni al van plannen Prigozjin - “Minstens 13 doden bij opstand Wagnermili­tie”

Na een bewogen dag, waarbij huurlingen van de Wagnergroep zaterdag richting Moskou trokken omdat hun leider Jevgeni Prigozjin had opgeroepen tot een “gewapende opstand”, is het nu afwachten hoe pijnlijk de gevolgen zijn voor Russisch president Vladimir Poetin, die al sprak van een “mes in de rug”. Hoewel Prigozjin zijn troepen uiteindelijk rechtsomkeer liet maken, zal nog moeten blijken hoe verzwakt Poetins positie nu is. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, speelt de chaos in Rusland alleszins in het voordeel van zijn land. Volg alle recente ontwikkelingen in onze liveblog.