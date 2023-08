Wagner-soldaat (37) steekt 6 mensen dood na thuiskomst: vermoordde iedereen tijdens woninginbraken en stak nadien alles in brand

Griekse premier belooft week gratis vakantie op Rhodos voor geëvacueer­de toeristen

Toeristen die de voorbije tien dagen wegens de bosbranden hun vakantie op Rhodos moesten afbreken, kunnen in het voorjaar of het najaar van 2024 een gratis week vakantie op het Griekse eiland krijgen. Dat heeft de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis woensdag aangekondigd in een interview met de Britse zender ITV.