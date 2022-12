Wagner rekruteert nu zelfs misdadigers in Afrika voor oorlog in Oekraïne

“Oekraïne in 10 dagen veroveren en in augustus van dit jaar annexeren”: Poetins oorspronke­lij­ke invasie­plan­nen onthuld

Een Britse militaire denktank heeft de hand kunnen leggen op documenten die kennelijk zijn ondertekend door Vladimir Poetin en die onthullen hoe de invasie moest verlopen. Rusland was van plan om Oekraïne in 10 dagen te veroveren en in augustus van dit jaar te annexeren, aldus het Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

