Wagner-leden worden begraven in Sint-Petersburg: “Poetin zal niet aanwezig zijn”

LIVE OEKRAÏNE. Oekraïne meldt successen aan zuidelijk front - Recente beelden overleden Wag­ner-baas opgedoken

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandagavond in een videoboodschap een maximale verhoging van de wapenproductie in zijn land aangekondigd. Rusland heeft dan weer “heel waarschijnlijk” een jaarlijkse legeroefening geannuleerd wegens een tekort aan militairen en uitrusting. Dat meldde het Britse ministerie van Defensie gisteren in haar dagelijkse update. Van de overleden Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zijn nog nieuwe beelden opgedoken die in Afrika zijn gemaakt vlak voor zijn dood. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.