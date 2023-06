Wagner-huurlingen zinspelen op vertrek uit Oekraïne

De baas van het machtige Russische huurlingenleger Wagner zinspeelt op een vertrek uit Oekraïne, waar zijn soldaten na maanden strijd de Oost-Oekraïense stad Bachmoet veroverden. Wagner-eigenaar Jevgeni Prigozjin zegt dat hij “niet zeker” is of Wagner in Oekraïne blijft vechten.