Wagner-groep zegt plaats nabij Bachmoet veroverd te hebben

Robin Ramaekers bezoekt Oekraïens dorp dat van de aardbodem werd gevaagd, “Dit illu­streert de complete vernieling”

Een jaar na de Russische invasie, hangt er een nieuw offensief in de lucht. Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers en cameraman Stijn De Smedt trokken donderdag naar Bohorodytsjne. Een dorp dat echt van de aardbodem is geveegd. Het dorp telde ooit 650 inwoners, nu zijn dat er nog maar zes. “Er is hier niets meer. We hebben geen ramen of deuren. We leven hier als honden”, vertelt een van de overgebleven inwoners van Bohorodytsjne. De kans bestaat ook dat de Russen terugkomen om het dorp te veroveren. Dan moeten de zes overgebleven inwoners opnieuw vluchten.