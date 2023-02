Wagner-groep executeert opnieuw Russische 'deserteur' met voorhamer: “Ik merkte dat dit niet mijn oorlog is”

De man, Dmitry Yakushchenko (44), vertelt in een video dat hij de gevangenis had verlaten om zich aan te sluiten bij de huurlingengroep. “Ik was van plan een achterpoortje te vinden om weg te lopen.” Maar na enkele dagen aan het front probeerde hij te vluchten, zonder succes. “Ik merkte dat dit niet mijn oorlog is.”

Op de beelden is te zien hoe de man met zijn hoofd vastgeplakt is aan een zware betonnen blok tegen een muur. Achter hem staat een ongeïdentificeerde persoon in camouflagekleding met een voorhamer. Vervolgens spreekt Yakushchenko zijn laatste woorden uit. “Ik was in de straten van de stad Dnipro waar ik een klap op mijn hoofd kreeg en het bewustzijn verloor, ik werd wakker in deze kamer en kreeg te horen dat ik berecht zou worden.”