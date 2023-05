Wagner-deserteur (26) die naar Noorwegen vluchtte wil terug naar Rusland: “Als ze me daar vermoorden, oké dan”

Andrej Medvedev (26), de ex-commandant van het Russische Wagner-huurleger die enkele maanden geleden naar Noorwegen vluchtte, wil nu toch terugkeren naar Rusland. Dat heeft hij meegedeeld in een reeks video’s op YouTube. De Wagner-deserteur voelt zich naar eigen zeggen als “een jongetje in een groot spel”. “Ik had gehoopt dat ik hier rust en vrede zou kunnen vinden, dat ik alle politiek, de oorlog en het leger achter me zou kunnen laten. Maar dat is me niet gelukt.”

De 26-jarige Medvedev slaagde er afgelopen januari in om vanuit Rusland naar Noorwegen te vluchten en vroeg daar asiel aan. Zijn verhaal kreeg veel media-aandacht. In interviews vertelde Medvedev over zijn ervaring als commandant bij de Wagner Groep, waarvoor hij vier maanden vocht. Hij zei dat hij was gevlucht omdat hij vreesde voor zijn leven. Als commandant zou Medvedev gezien hebben hoe Russische gevangenen die door de huurlingengroep waren gerekruteerd op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord werden.

KIJK. Andrej Medvedev over de wreedheden aan het front: “Huurlingen werden doodgeschoten voor de ogen van iedereen”

“We zullen zien wat er gebeurt”

Maar nu wil de Rus dus terug naar zijn vaderland. “Ik heb besloten dat ik klaar ben om terug naar de Russische Federatie te gaan”, zei hij in een reeks video’s op YouTube. “Ik heb de Russische ambassade in Oslo gevraagd om me bij mijn terugkeer te helpen”, aldus Medvedev, die benadrukte dat het zijn eigen beslissing was. “Ik had gehoopt dat ik hier rust en vrede zou kunnen vinden, dat ik alle politiek, de oorlog en het leger achter me zou kunnen laten. Maar dat is me niet gelukt.”

De ex-commandant beseft dat hij een risico loopt in zijn vaderland. “We zullen zien wat er in Rusland gebeurt. Als ze me vermoorden, oké dan. Als ze dat niet doen, bedankt”, zei hij.

KIJK. Uitgelegd in 90 seconden: wie zijn de Russische Wagner-huurlingen?

Vechtpartij

De Rus maakte het in zijn gastland meermaals te bont. In januari werd hij opgepakt omdat hij instructies van de Noorse politie had genegeerd. Later zat hij kort vast in Zweden, omdat hij Noorwegen niet had mogen verlaten tijdens zijn asielaanvraag. Hij was naar het buurland gegaan omdat de sigaretten daar goedkoper zijn, beweerde hij.

Vorige maand verscheen hij nog voor de rechter nadat hij in februari verwikkeld was geraakt in een vechtpartij in een kroeg en zich tegen zijn arrestatie verzette. Drie weken later droeg hij ook nog eens een luchtbuks in het openbaar.

Volledig scherm Medvedev verscheen vorige maand voor de rechter. © REUTERS

