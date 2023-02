Wagner-chef haalt opnieuw uit naar Moskou: “We hadden Bachmoet al kunnen innemen als ze ons niet elke dag zouden hinderen”

“Ik denk dat we in maart of april Bachmoet kunnen innemen”, zei de Wagner-chef in een online video. Maar volgens Prigozjin had dat al vroeger kunnen zijn. “Ik denk dat we Bachmoet al zouden hebben kunnen innemen als deze monsterlijke militaire bureaucratie er niet was geweest en als we niet elke dag werden gehinderd.”

Een duidelijke uithaal richting het Kremlin en de Russische president Vladimir Poetin. Prigozhin gaf al eerder forse kritiek op het Russische ministerie van Defensie en de legerleiding, die er volgens hem niets van terechtbrengen in Oekraïne.

KIJK OOK. Uitgelegd: wie zijn de Russische Wagner-huurlingen?

Bloedige strijd

Er wordt al sinds juni vorig jaar gevochten om Bachmoet. Het is een van de bloedigste slagen van deze oorlog. Aan beide kanten is een grote hoeveelheid slachtoffers gevallen, al is onduidelijk hoe groot de verliezen precies zijn. Hoewel de strategische waarde van Bachmoet beperkt lijkt, is er de Russen veel aan gelegen de stad in de Donbas in te nemen. De verovering ervan voor 24 februari, als de Russische invasie precies een jaar geleden is, zou een symbolische overwinning betekenen.

De Wagner-chef geeft de laatste tijd echter toe dat het een moeilijke strijd. “We zullen niet snel feestvieren”, zei hij nog enkele dagen geleden. “We zullen Bachmoet morgen niet kunnen innemen, want er is een sterk verzet en veel beschietingen. De vleesmolen is in actie.”

Bachmoet is een stad die in de Donetsk-regio ligt, Oekraïens gebied dat vorig jaar werd geannexeerd door Poetin. Het Kremlin slaagde er echter niet in om er de volledige controle te krijgen. Volgens de Wagner-chef kan het zeker nog twee jaar duren voordat Rusland de regio’s Donetsk en Loehansk kan veroveren.

KIJK OOK. Jevgeni Prigozjin steekt loftrompet af over Wagner-groep

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.