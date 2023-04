Wagner-chef aanwezig op begrafenis van bekende militaire blogger

Enkele honderden personen hebben de begrafenis van Maxim Fomin bijgewoond. De populaire Russische militaire blogger, die bekendstond voor zijn pro-Russische opvattingen over de oorlog in Oekraïne, kwam onlangs om het leven bij een bomaanslag in Sint-Petersburg. Onder de aanwezigen op de plechtigheid bevond zich ook Wagner-chef Jevgeni Prigozjin.

KIJK. Dit is het moment waarop de blogger het beeldje met het explosief in ontvangst neemt:

Velen droegen de tekens ‘Z’ of ‘V’, als steun aan het offensief in Oekraïne. Fomin, beter bekend onder het pseudoniem Vladlen Tatarski, werd afgelopen zondag gedood in een café dat toebehoort aan Prigozjin. Op de berichtendienst Telegram had hij meer dan een half miljoen geabonneerden.

Volledig scherm Maxim Fomin was graag gezien. © REUTERS

Moskou beschuldigde Kiev en “agenten” van Kremlincriticus Aleksej Navalni ervan betrokken te zijn bij het geweld. Oekraïne beweert op zijn beurt dat het om een interne afrekening gaat. Het was echter de Russische verzetsgroep Nationaal Republikeins die de verantwoordelijkheid opeiste. Daria Trepova, de gearresteerde hoofdverdachte, werd intussen aangeklaagd voor terrorisme.

Volledig scherm De tekens ‘Z’ en ‘V’ waren veelvuldig aanwezig, als steun aan het offensief in Oekraïne. © REUTERS

Volgens de verzetsgroep treft Trepova echter geen schuld. “De Russische veiligheidstroepen handelen in hun traditionele stijl”, klonk het in hun verklaring op Telegram. “Ze beschuldigen diegenen die ze kunnen treffen, ongeacht hun betrokkenheid. We hebben deze actie trouwens autonoom uitgevoerd, zonder hulp van buitenlandse structuren of speciale diensten.”

Volledig scherm © REUTERS

“Daria, een bekende figuur in de linkse en feministische beweging, mag een held genoemd worden”, luidt het voorts. “Zij schreef niet enkel Facebookberichten, maar zette haar vrijheid op het spel door naar protesten (tegen de oorlog; nvdr) te gaan. We vragen Russische mensenrechtenactivisten om onschuldige mensen te helpen die in de klauwen van Poetins bewakers gevallen zijn. Daar hoort nu ook Trepova bij.”

Volledig scherm © REUTERS

In augustus 2022 eiste de groepering ook al een aanslag op Darja Doegina op, de dochter van de Russische politiek denker Aleksandr Doegin. Het blijft echter onzeker of het Nationaal Republikeins Leger die aanslag gepleegd heeft en zelfs of de beweging überhaupt echt bestaat.

Volledig scherm Daria Trepova, de gearresteerde hoofdverdachte, werd aangeklaagd voor terrorisme. © REUTERS

De Onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in Rusland, wees eerder Trepova als schuldige aan. Zij was diegene die het beeldje met springstoffen overhandigde, maar allicht was ze daar zelf niet van op de hoogte. Volgens haar echtgenoot ging Trepova ervan uit dat het beeldje een zender bevatte om Tatarski af te luisteren.

KIJK. Russische propagandamaker omgekomen bij ontploffing in café