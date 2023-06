Wagner-baas was in ver verleden nog kindervriend: Prigozjin (62) schreef 20 jaar geleden eigen kinderboek

Twintig jaar later is er niets meer van die kindervriend te bespeuren, integendeel. In Oekraïne geeft de Wagner-baas zijn soldaten zelfs het bevel om kinderen en tieners op een gruwelijke manier te vermoorden. Hoe kan dat? Volgens de Russische politicoloog Konstantin Kalachev - die al bekend was met het boek - is Prigozjin “meegegroeid met de tijdgeest van Rusland”, reageert hij bij The Moscow Times. “Zolang goed in de 'mode’ was, was hij goed. Maar toen de tijd voor het slechte aankwam, werd hij slecht.”