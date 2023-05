Wagner-baas waarschuwt voor nederlaag Rusland: “Oekraïense leger is één van de beste ter wereld”

Livios "Hoe goedkoper een haag is, hoe meer onderhouds­kos­ten je mag verwachten": tuinaanne­mer geeft tips voor het kiezen van de beste soort voor jouw tuin

In de lente krijgen onze planten frisse, groene bladeren en zie je overal de bloesems opduiken. Het is nu dan ook hét ideale moment om na te denken over welke haagplanten het beste bij je tuin passen. Maar hoe kies je uit die eindeloze lijst met soorten? En hoe voel je dat dan in je portemonnee? Bouwsite Livios vroeg tuinaannemer Jeamie Hendrickx naar zijn beste tips.