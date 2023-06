Wagner-baas stelt dat Rusland wordt teruggedrongen in Oekraïne: “We baden in het bloed”

In het defensief

In verscheidene sectoren in het zuiden en oosten van Oekraïne wordt het Russische leger momenteel teruggedrongen, stelt Prigozjin. Volgens de Wagner-baas zitten de Russische troepen in het defensief in onder meer zones van Zaporizja en Cherson, maar ook in de felbevochten stad Bachmoet, waarvan de Russen beweren dat ze die in handen hebben. “Er is geen enkele controle, er zijn geen militaire successen”, aldus de Wagnerbaas.