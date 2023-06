Wagner-baas: “Russisch leger legde mijnen om exit van mijn huurlingen uit Bachmoet te bemoeilijken”

Prigozjin, die eerder een nauwe bondgenoot was van de Russische president Vladimir Poetin, is zich steeds kritischer gaan uitlaten over de oorlogstactiek van het Kremlin. Wagner, het privéleger dat door Prigozjin is opgericht, heeft zware verliezen geleden tijdens gevechten in Oekraïne en in Bachmoet in het bijzonder.