Wagner-baas pronkt in bommenwerper boven Oekraïne en daagt Zelensky uit voor een “gevecht”

In een video is Prigozjin te zien met een helm en pilotenmasker op in een vliegtuig dat landt. "We zijn geland. We hebben Bachmoet gebombardeerd", zegt hij in de video, die door zijn persdienst is verspreid via Telegram. Prigozjin daagde ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit door hem uit te nodigen om allebei in een gevechtsvliegtuig te klimmen en zo een gevecht te voeren.