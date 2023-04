“Wagner-baas Prigozjin verdiende al recordbedrag aan oorlog in Oekraïne”

Overleven­de van Pearl Har­bor-oorlogs­schip sterft op 102-jarige leeftijd

Op 102-jarige leeftijd is Kenton Potts overleden, één van de laatste overlevenden van de aanval op Pearl Harbor in 1941. Als 20-jarige kraanmachinist bracht Potts op die fatale dag voorraden naar de USS Arizona waarbij hij ontsnapte aan de dood. De USS Arizona was een schip van de Amerikaanse marine waar meer dan 1.100 van zijn medezeelieden op het schip kwamen om het leven. Na de aanval sloten de Verenigde Staten zich aan bij de Tweede Wereldoorlog.