Wagner-baas Prigozjin publiceert “vanuit Afrika” eerste video sinds opstand tegen Russische legerleiding

KIJK. In het filmpje staat de Wagner-baas in legeruniform en met een wapen in de hand op een vlakte: “We maken Rusland groter en Afrika vrijer”

Reuters kon de authenticiteit en locatie van de video niet verifiëren en geo-lokaliseren, maar de opmerkingen van Prigozjin en enkele berichten in de pro-Wagner-kanalen suggereren volgens het persbureau dat de video in Afrika is opgenomen.

In het filmpje staat de ogenschijnlijke leider van het Russische huurlingenleger in camouflage-uniform op een vlakte van zand en steentjes met hier en daar wat groen. In zijn boodschap spreekt hij Russisch.

“De temperatuur is 50+, alles gaat zoals we willen. We nemen echte, sterke mannen aan en gaan door met het uitvoeren van de taken die zijn gesteld en die we hebben beloofd te zullen uitvoeren”, zegt een persoon die de 62-jarige Prigozjin zou zijn. “De Wagner PMC maakt Rusland nog groter op alle continenten en Afrika vrijer. Gerechtigheid en geluk voor het Afrikaanse volk. We maken het leven tot een nachtmerrie voor IS, Al-Qaeda en andere bandieten”, zegt de leider van het huurlingenleger.

Hij vertelt ook dat Wagner-vrijwilligers aan het werven is en dat de groep “de gestelde taken zal vervullen”. De video gaat vergezeld van een telefoonnummer voor degenen die lid willen worden van de groep.

Volgens de hoofdcorrespondent Buitenlandse Zaken van ‘The Wall Street Journal’ is het filmpje opgenomen in de Sahel, de Afrikaanse strook land begrensd door de Sahara-woestijn in het Noorden en het vochtig tropische gebied rond de evenaar. “Hij zegt dat hij Rusland weer groot maakt in Afrika en de hitte met temperaturen van 50 graden niet erg vindt”, schrijft Yaroslav Trofimov bij het filmpje, waarin Prigozjin een automatisch wapen tevoorschijn haalt waarmee hij trots poseert. Dan zoomt de camera weg en komt een pick-up in beeld met zowel erin als ernaast gewapende strijders, vermoedelijk Wagner-huurlingen.

Onduidelijkheid na opstand

Na de tweedaagse opstand van de Wagner-groep was onduidelijk wat er met Prigozjin en zijn privémilitie zou gebeuren. Onderdeel van de ‘deal’ om de muiterij te beëindigen na bemiddeling door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, was dat de Wagner-baas in ballingschap zou gaan in Wit-Rusland. Huurlingen kregen de keus: opgaan in het Russische leger, terugkeren naar de burgermaatschappij of ook verkassen naar Wit-Rusland. Daar verblijven inmiddels honderden Wagner-strijders in tentenkampen. Ze zouden Wit-Russische soldaten trainen.

De Russische Wagner-groep stuurde al honderden huurlingen naar Afrika, waar het sinds 2017 actief is. Daarbij ging het om Libië, Mali, Mozambique, de Centraal-Afrikaanse republiek en Soedan. Na de staatsgreep in Niger, eind juli, bood Prigozjin aan om duizend strijders naar het West-Afrikaanse land te sturen om de coupplegers te helpen.