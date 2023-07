Wagner-baas Prigozjin niet meer in Wit-Rusland, veiligheidsdiensten nemen zijn bezittingen in Sint-Petersburg in beslag

Het opvallendste tijdens de inval was echter een grote voorhamer met de woorden “voor gebruik bij belangrijke onderhandeling” erop, die werd tentoongesteld in de biljartkamer. Ten slotte werden er nog grote hoeveel contant geld gevonden net zoals een militair uniform vol met medailles. Volgens Russische media zouden de voorwerpen, en de grote hoeveelheden aan cash en wapens, in beslag zijn genomen door de FSB.

Prigozjin nog altijd in Rusland

Nochtans was na het afblazen van de muiterij van Prigozjin tegen de Russische legerleiding op 24 juni onder bemiddeling van Loekasjenko een deal uit de bus gekomen dat de Wagner-baas en zijn soldaten een onderkomen zouden vinden in Wit-Rusland. Volgens Loekasjenko houdt Prigozjin zich in Sint-Petersburg op, en zitten zijn soldaten “momenteel” ook “in hun kampen”, en niet in Wit-Rusland. Vorige week had Loekasjenko nog gezegd dat Prigozjin in Wit-Rusland was.