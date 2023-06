Wagner-baas Prigozjin lijkt een verkiezingscampagne te voeren. Maar kan hij Poetin echt opvolgen?

Dit zijn de drie slachtof­fers van de brutale moordraid in Nottingham: “Hun familie is er kapot van”

Eerder raakte bekend dat Barnaby Webber (19) en Grace Kumar (19) twee van de drie slachtoffers zijn die dinsdag omkwamen bij een steekpartij in de Engelse stad Nottingham. Ondertussen is ook de identiteit van het derde slachtoffer gekend. Het zou gaan om Ian Coates, een man van in de zestig. De dader van de aanval vermoordde Coates en stal zijn bestelwagen. Vervolgens reed hij met het voertuig bewust drie mensen omver. Eén van hen verkeert nog in kritieke toestand. Een 31-jarige migrant werd opgepakt voor de feiten. Wat hem bezielde, is nog onduidelijk.