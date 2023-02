Wagner-baas Prigozjin claimt inname dorp vlak bij Bachmoet, Kiev ontkent

Franse justitie staakt onderzoek in misbruik­zaak tegen kardinaal wegens verjaring

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft het onderzoek naar seksueel misbruik door de vooraanstaande kardinaal Jean-Pierre Ricard (78) gestaakt. De voormalige aartsbisschop van Bordeaux bekende in november publiekelijk dat hij zich 35 jaar geleden tegenover een jong meisje "afkeurenswaardig heeft gedragen". Justitie liet zaterdag weten dat er geen vervolg wordt ingesteld omdat de zaak is verjaard.