Wagner-baas haalt opnieuw hard uit naar Moskou: “Veel mensen binnen het Kremlin hopen stiekem dat Rusland zo snel mogelijk verliest”

Dat YouTube nog beschikbaar is in Rusland is opmerkelijk, aangezien het Kremlin de afgelopen maanden veel sociale media heeft geblokkeerd. Zo kunnen Russen al sinds maart niet meer openbaar gebruikmaken van Facebook, Twitter en Instagram. Het Russische regime startte herhaaldelijk rechtszaken tegen YouTube, dat ruim 90 miljoen maandelijkse Russische gebruikers heeft, wegens het verspreiden van ‘desinformatie’. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin claimt dat veertig procent van de video’s op YouTube “gepolitiseerd en anti-Rusland” zijn.

Mogelijk blijft een verbod uit omdat er geen Russisch alternatief voor YouTube bestaat, zoals voor veel andere sociale media wel het geval is. Maar volgens Prigozjin wordt YouTube toegankelijk gehouden door tegenstanders van Poetins regime. Hij uitte het vermoeden dat “veel mensen binnen het Kremlin stiekem hopen dat Rusland de oorlog zo snel mogelijk verliest zodat de Amerikaanse invloed in Rusland opnieuw toeneemt”. “Iedereen die tegen het sluiten van YouTube is, is een verrader van zijn land en zijn volk”, aldus de Wagnerbaas.

“Verzinsel van de media”

Het conflict tussen de Wagner-groep en Moskou barstte vorige week vrijdag openlijk los toen Prigozjin zich ergerde over een mededeling van het Russische defensieministerie over de inname van de stad Soledar in de regio Donetsk. Daarin stond geen woord over Wagner, terwijl volgens Prigozjin de successen op naam van de groep staan. Later publiceerde het ministerie een nieuwe mededeling waarin de strijders van de huurlingengroep geprezen werden.

Het Kremlin heeft ondertussen berichten over een conflict tussen het Russische ministerie van Defensie en de private huurlingengroep Wagner van de hand gewezen. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is dat een verzinsel van de media.

