Wagner-baas geeft verdere verliezen toe tijdens bezoek aan begraafplek

20 jaar cel voor Schot die zwangere vrouw van berg duwde

In de Schotse hoofdstad Edinburgh is een man tot zeker twintig jaar cel veroordeeld omdat hij zijn zwangere vrouw de dood heeft in geduwd. De stervende vrouw had na het misdrijf tegen een getuige gezegd: "Laat mijn man niet in mijn buurt, hij heeft me geduwd". De verdachte ontkende de aantijgingen, maar een jury achtte hem toch schuldig aan moord.