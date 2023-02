Wagner-baas geeft toe “trollenboerderij” te hebben opgericht om propaganda te voeren tijdens Brexit en Amerikaanse verkiezingen

VOOR EN NA. Satelliet­beel­den tonen totale vernieti­ging van Oekraïense regio's

Het satellietbedrijf Maxar Technologies heeft luchtbeelden gepubliceerd van de provincie Donetsk, dat momenteel het strijdtoneel is van Oekraïense en Russische troepen. Daarop is te zien hoe nagenoeg alle gebouwen zijn gereduceerd tot een hoopje bakstenen. De Russen mogen dan wel terreinwinst boeken in Oost-Oekraïne. De prijs die ze daarvoor betalen is zeer hoog.