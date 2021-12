Wagen belandt in water aan Niagarawatervallen - vrouw overleden

Voormalig woordvoer­der Boris Johnson neemt in tranen ontslag: “Dit was nooit mijn bedoeling”

Allegra Stratton, de voormalige woordvoerster van Boris Johnson, gaat haar ontslag aanbieden aan de premier. Dat vertelde ze woensdag nadat er commotie was ontstaan over een filmpje. In dat filmpje zegt ze een kerstfeestje in de ambtswoning van Boris Johnson gehad te hebben, zónder Covid-regels. Ook Boris Johnson reageerde woensdag op het incident, hij zei “geen weet ervan te hebben dat de regels toen overtreden werden.”

