Waarschuwingsschot gelost bij demonstratie in Den Haag toen politiehond werd aangevallen door vechthond

Amerikaan­se topviro­loog Fauci maant VS aan om fouten Europa te vermijden

18:34 Anthony Fauci heeft zondag gewaarschuwd voor een nieuwe golf besmettingen met het coronavirus. Hij verwees naar de stijging in besmettingen in Europa als iets dat de VS moeten vermijden. Fauci is de voornaamste raadgever van het Witte Huis in de strijd tegen het coronavirus.