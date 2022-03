Waarschuwing voor tsunami tot meter hoog in buurt van Fukushima: twee miljoen gezinnen zonder elektriciteit na aardbeving, veel gewonden in kuststad

Nederlan­ders trekken vandaag naar de stembus om nieuw gemeentebe­stuur te kiezen, maar nieuwe burgemees­ter kiezen kan niet

In Nederland zijn deze ochtend de stembussen opengegaan voor de derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 13,6 miljoen mensen mogen in 333 gemeenten hun stem uitbrengen. Stemmen gebeurt met een rood potlood op papier, maar voor het overige zijn er enkele opvallende verschillen met de lokale verkiezingen in ons land.

