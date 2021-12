Waarschijnlijk omikrongeval aan boord van Noors cruiseschip in New Orleans

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd zei zondagmorgen in een verklaring nadat de eerste tien infecties gemeld waren dat al die gevallen asymptomatisch waren en dat iedereen was getest voor het vertrek in New Orleans. Het bedrijf eist bovendien ook dat iedereen die aan boord gaat, volledig gevaccineerd is. Iedereen wordt weer getest bij het verlaten van het cruiseschip en moet bij een besmetting de opgelegde quarantaineregels volgen.