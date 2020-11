Waarom zijn fans van Trump zo fanatiek? Professor communicatiewetenschap: “Tegenargumenten horen ze niet eens”

Docent Rotterdam­se school bedreigd vanwege spotprent die al vijf jaar in klaslokaal hing

5 november Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam is bedreigd in verband met een spotprent die in een van de klaslokalen gehangen heeft. Dat meldt de Nederlandse politie. Volgens NRC Handelsblad zou de man inmiddels ondergedoken zijn. In Den Bosch voelt een leraar maatschappijleer zich onveilig na een gelijkaardig voorval.