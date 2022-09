Waarom wijken zo veel Russen uit naar Istanboel? Vlaamse prof en vluchtelingen zelf geven antwoord

Bosbranden in Frankrijk Brandweer­lui, gepensio­neer­den en minderjari­gen stichtten brand in Franse bossen afgelopen zomer

In Frankrijk zijn in totaal 48 personen gearresteerd die ervan worden verdacht achter verschillende branden van deze zomer te zitten. Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt. Intussen werden al 12 van die 48 mensen veroordeeld tot celstraffen van maximaal twee jaar. Een tiental personen is in voorlopige hechtenis genomen.

