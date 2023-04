Waarom westerse sancties amper vat hebben op luxeleven van Wagner-baas en zijn familie

De internationale verontwaardiging over de activiteiten van de Wagner-groep is alleen maar toegenomen, maar toch blijkt het moeilijker dan verwacht om de familie van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin sancties op te leggen. Handig laveren ze overal tussen en blijven genieten van hun luxueuze levensstijl.

Wagner, het huurlingenleger dat Prigozjin heeft opgericht, is beschuldigd van mensenrechtenschendingen zoals moord, verkrachting en marteling, terwijl zijn zakenimperium door de Amerikaanse regering is bestempeld als een “transnationale criminele organisatie”.

Terwijl het doen en laten van de Wagner-baas de afgelopen jaren onder een vergrootglas heeft gelegen, is er gedurende al die tijd verrassend weinig aandacht geweest voor zijn naaste familie, zo merkt de ‘Financial Times‘ op. Tot enkele dagen voor de Russische invasie van Oekraïne konden Prigozjins kinderen zich vrij door de EU bewegen en een luxeleven leiden, terwijl hun vader en zijn bedrijven sinds 2016 onderhevig zijn aan westerse sancties. Nochtans hebben net die familieleden een actieve rol (gespeeld) in zijn vele bedrijven.

“Nalatigheid”

“Het is nalatigheid”, zegt Petras Auštrevičius, een Litouws lid van het Europees Parlement, aan de ‘Financial Times’. “Prigozjin en veel Russische oligarchen en staatsfunctionarissen ageren openlijk tegen het westen, en tegelijkertijd genoten zij en hun familie van westerse luxe.”

Hij gelooft dat de zachte aanpak van de familie Prigozjin ertoe heeft bijgedragen dat de Wagner-baas zo’n groot huurlingenleger en zakenimperium heeft kunnen opbouwen. “We hebben het privéleger van Prigozjin over het hoofd gezien en onderschat,” zegt hij. “We namen niet de juiste beslissingen op het juiste moment.”

Belgisch paard

Op 20 februari vorig jaar - vier dagen voor de invasie - nam een blond Russisch tienermeisje met haar paard deel aan een amateurwedstrijd jumping in Spanje. Het ging om Veronika Prigozjina, de jongste dochter van Prigozjin. Gegevens van de Internationale Paardensportfederatie (FEI) laten zien hoe Veronika en Polina, de oudste dochter van Prigozhin, vanaf 2014 buiten Rusland deelnamen aan honderden wedstrijden in Duitsland, Frankrijk, Portugal, Italië, Spanje en ook in ons land. Geen enkel paard was bij de FEI geregistreerd onder de naam Prigozjin.

In 2015 werd Paul Hendriks, een Belgische dierenarts, benaderd door een Engelssprekende man die zijn paard, Cazapiloko, wilde kopen. De man kwam toen naar het paard bekijken in gezelschap van Polina. “Ze was een zeer amateuristische ruiter”, vertelde Hendriks aan de ‘Financial Times’. “Ik heb nooit meer iets van ze gehoord, maar het meisje was erg blij.”

De familie van Prigozjin geniet niet louter van zijn rijkdom, maar vergaart het mee. De Verenigde Staten claimden vorig jaar dat dochter Polina, zoon Pavel en zijn vrouw Ljoebov “verschillende rollen op zich nemen in de ondernemingen van Prigozjin”. “Achteraf gezien hadden we deze individuen veel eerder moeten aanpakken”, zegt Tom Keatinge, een sanctie-expert bij het Royal United Services Institute (RUSI).

Twee van Prigozjins kinderen en zijn echtgenote staan sinds de invasie op de sanctielijst van de VS en de EU, terwijl zijn moeder - een kunstenares - door het VK, de EU en Canada werd gesanctioneerd omdat ze eigenaar zou zijn van een bedrijf dat behoort tot het zakenimperium van haar zoon.

Maar de moeder van de Wagner-baas, Violette Prigozjina, behaalde onlangs een belangrijke overwinning. De EU moet haar van de sanctielijst halen, maar kan ook nog in beroep gaan. Het arrest stelt dat een familieband alleen onvoldoende rechtvaardiging is om sancties op te leggen.

“Spugen”

Maar Prigozjin doet er nog steeds alles aan om de sancties te omzeilen. Veronika, zijn jongste dochter die in maart 18 jaar is geworden, is nu het enige lid van zijn directe familie dat niet onder de westerse sancties valt - een feit waarvan Prigozjin lijkt te hebben geprofiteerd. Uit Russische bedrijfsgegevens blijkt immers dat Veronika eind vorig jaar eigenaar is geworden van een bedrijf dat een hotel in Sint-Petersburg beheert.

In een reactie op een recent artikel van de ‘Financial Times’ over zijn zakelijke activiteiten en het omzeilen van sancties schreef hij op Telegram: “Ik spuug en zal blijven spugen op alle sancties.”

